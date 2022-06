Apparu en fin des années 80 à Porto Alegre au Brésil, le budget participatif a de plus en plus le vent en poupe, y compris dans nos contrées. L'an dernier, c'est Mons qui mettait en place ce processus de démocratie directe. La Ville de Saint-Ghislain entre à son tour dans la danse.

À partir du 30 juin prochain, toutes les idées des citoyens de la Cité de l'Ourse pourront être partagées sur la plateforme citoyenne Fluicity. Les initiatives proposées devront rencontrer un intérêt collectif et porter sur l’une des trois thématiques suivantes : l’environnement (réduction de la pollution environnementale, utilisation de ressources renouvelables, etc.) le social (lutte contre les inégalités sociales, sortie de l’isolement de publics précarisés, etc.) et le cadre de vie (embellissement d’une rue ou d’un quartier, aménagement urbain qui profitera à la collectivité, etc.).

La Ville de Saint-Ghislain va consacrer une première enveloppe de 50.000 euros à la réalisation des projets qui émergeront des initiatives citoyennes. On l'aura compris, il ne s'agit pas ici de réparer un trottoir ou de modifier une priorité de droite trop gênante. "L’objectif premier de ce budget collaboratif est de permettre aux citoyens d’améliorer leur cadre de vie, leur environnement social et leurs coins verts via des actions concrètes et positives. Les initiatives couvrant simultanément ces 3 thématiques seront privilégiées", indiquent les autorités communales. On peut à titre d'exemple imaginer installer une aire de jeux ou un hôtel à insectes dans son quartier, organiser une fête des voisins ou encore aménager de nouvelles plantations dans son village.

Le dossier de candidature sera disponible dès le 30 juin en ligne sur Fluicity et sur le site de la Ville ou en version papier au service Accueil de l’Administration communale. Les dossiers devront être remis pour le 30 septembre 2022 au plus tard. Pour proposer un projet, les personnes intéressées devront se constituer en collectifs ou groupements de minimum 3 personnes physiques, être âgées de minimum 16 ans et bien évidemment être domiciliées dans l’Entité de Saint-Ghislain. Les ASBL ayant leur siège social dans l’Entité peuvent également partager leurs idées.

"Une fois la phase de dépôt terminée, l'ensemble des dossiers de candidature fera l'objet d'une analyse technique, juridique et financière. Ils seront ensuite examinés par un jury multidisciplinaire. Les projets recevables et reconnus comme réalisables seront soumis au vote des citoyens avant concrétisation sur le terrain des initiatives lauréates", concluent les autorités communales.