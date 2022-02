Il y a environ un an, plusieurs riverains de la rue Gustave Lhoir, à Hautrage, s’inquiétaient d’écoulements suspects laissant présager une pollution des eaux de surface en provenance d’un terrain et plus spécifiquement de dépôts enterrés dans les années 80. La commune mais également la zone de police boraine et les services environnementaux de la Région wallonne avaient été alertés.

Aujourd’hui, le dossier se poursuit puisque le bourgmestre de Saint-Ghislain, Daniel Olivier (PS) et l’échevin de l’environnement, Rudy Bureau, ont été entendus par la police. Depuis les bancs de l’opposition, Pascal Baurain (Osons!) s’est inquiété de savoir si ces auditions prenaient place dans le cadre d’une information préalable ou d’une instruction pénale, pourquoi elles n’avaient lieu qu’un an après le constat des faits ou encore pourquoi le bourgmestre a-t-il jugé bon de s’entourer d’un avocat.

"Lors de l’interrogatoire qui a eu lieu le 3 février dernier, le fonctionnaire de police en charge de m’entendre n’a pas été en mesure de nous préciser, à mon avocat et à moi-même, la nature de l’enquête", a explique Daniel Olivier. "En toute hypothèse, cela doit être une information puisqu’il s’agit du procédé naturel de mise en mouvement de l’action publique. Dans la mesure où cette dernière est initiée par la partie poursuivante, il nous est impossible de répondre à la question du délai écoulé, et ce à plus forte raison qu’il n’y a pas encore eu de demande d’accès au dossier."

Le bourgmestre a encore tenu à rappeler qu’il ne lui revenait pas de définir s’il était entendu dans ce dossier en qualité de témoin ou non. "La loi Salduz ne prévoit pas l’hypothèse d’un interrogatoire en qualité de "civilement responsable" et les critères figurant sur les convocations pour audition sont temporaires et susceptibles d’évoluer au cours de l’enquête", a encore insisté Daniel Olivier, rappelant que chacun avait le droit de se faire assister d’un avocat afin de faire valoir ses droits.

"Mon conseil sera dans un avenir proche mandaté afin de solliciter un accès au dossier. Cela permettra de déterminer sur base de quelle plainte ou de quel constat l’action publique a été mise en mouvement." Quant à l’échevin de l’environnement, ce dernier a bien été entendu mais n’a pas été assisté par un avocat. Les membres de l’opposition recevront copie des résultats d’analyse pratiquée à l’époque des faits, ce qui selon le bourgmestre, n’a été réclamé que le 16 février dernier.