La fibre optique continue à tisser sa toile en Wallonie. Et notre région n’est pas en reste. La nouvelle technologie est déjà déployée dans une partie du territoire montois et dans les zonings, dont celui de Frameries. D’autres communes sont amenées à entrer dans danse de l’Internet haut débit. C’est le cas de Saint-Ghislain où le début du chantier est prévu ce mois de juin.

Si Proximus s’occupe d’installer la fibre optique dans les centres-villes et les zones densément peuplées, c’est Unifiber, coentreprise créée en juillet 2021 par Proximus et Eurofiber, spécialiste belgo-néerlandais de la fibre, qui s’attèle aux zones de moyenne densité comme Saint-Ghislain.

"80% de notre territoire seront couverts par cette technologie de pointe et près de 2/3 des câbles bénéficieront d’un placement aérien pour éviter au maximum des tranchées", indiquent les autorités saint-ghislainoises. "La Ville de Saint-Ghislain prend en marche le train des nouvelles technologies et se prépare d’ores et déjà aux évolutions futures afin d’accompagner, sans les subir, les changements sociétaux."

Dans la Cité de l'Ours, les équipes d'Unifiber ont sondé le terrain dès le mois de novembre 2021. L'installation de la fibre débute à présent. L'activation de cette nouvelle technologie est quant à elle prévue entre novembre 2022 et l'été 2023.

Pour rappel, la fibre optique offre un débit de transmission des données numériques nettement supérieur à celui des câbles en cuivre ou coaxiaux, encore majoritairement utilisés à l’heure actuelle. C'est donc l'Internet haut débit et sans interruption qui arrive dans les entreprises et les maisons. Plus de problème de connexion qui rame, même si vous être en réunion virtuelle pendant que d'autres membres de la famille regardent un film en streaming ou jouent en réseau. Une avancée bienvenue alors que le télétravail est devenu plus fréquent.

Notons enfin qu'Unifiber a pour objectif de connecter 500.000 foyers wallons d'ici 2028. L'état d'avancement du déploiement de la fibre optique dans tout le pays peut être consulté sur une carte interactive en ligne.