Ce qui n'a pas pour autant empêché de nouveaux commerces de s'installer dans le centre-ville.

Le projet de maternité commerciale de Saint-Ghislain est définitivement enterré. Lancé en 2016, il n’aura séduit que trop peu de candidats entrepreneurs et nécessitait en revanche un investissement financier important. Heureusement, depuis ce début d’année 2020 et malgré la crise, la disparition de cette cellule n’a pas freiné la motivation des commerçants, nombreux à investir le centre-ville.

On soulignera, de manière non-exhaustive, l'ouverture de l'enseigne Ô Coffea sur la Grand’Place, de Patiseria Theodor et du Diner66 à la rue Grande ou encore du tea-room Sandrinette Cacahète et de la Sole Gourmande. Bref, si plus aucune cellule commerciale n'est spécifiquement dédiée au lancement des jeunes entrepreneurs, ceux-ci ont trouvé d'autres solutions.