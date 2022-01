C’est toujours avec une incertitude pesante que le comité du Festival Mondial du Folklore de Saint-Ghislain prépare sa 37e édition, planifiée du 13 au 20 juin prochain. Annulé en 2020 et en 2021, contexte sanitaire oblige, l’événement rassemble chaque année des dizaines de troupes d’artistes, issues de quatre continents, et accueille des milliers de spectateurs, dont de nombreuses écoles de l’entité et d’ailleurs.

"Certains experts semblent dire que nous allons apprendre à vivre avec le virus et que dans les prochains mois, nous reviendrons à une situation un peu plus normale… C’est ce que nous espérons, nous croisons les doigts !", souffle Daniel Coustry, président du Festival. "Depuis le mois de septembre, nous tentons de préparer cette édition 2022 mais nous restons prudents et tentons d’engager le moins de frais possibles."

Les réservations pour les billets d’avion ou encore les logements sont par exemple retardées. "Nous n’avons pas non plus dévoilé le programme car il n’est pas encore figé. Nous sommes confrontés à des difficultés spécifiques à un événement comme le nôtre : nous accueillons des troupes du monde entier. Et si toutes doivent être vaccinées, certaines le sont avec des vaccins russes, chinois ou cubains qui ne sont pas reconnus par l’Europe."

Par ailleurs, les compagnies ne se déplacent pas uniquement pour l’événement saint-ghislainois. "Elles s’inscrivent dans une tournée plus large. Il faut donc que les autres festivals puissent également être maintenus. Ce mardi, nous avons eu confirmation que le festival des Pays-Bas était confirmé, sauf changement majeur. Ce qui tend à nous rassurer puisque pour une troupe comme Cuba, les billets d’avion représentent un coût de plus de 30 000 euros. Pour amortir pareille dépense, une collaboration avec d’autres événements est primordiale."

Bref, du côté de l’organisation, on croise les doigts. "On ne peut pas se permettre d’être privé une troisième fois de notre événement, nous risquons de perdre des bénévoles, des familles d’accueil,… Nous avons prévu d’accueillir des troupes qui étaient programmées en 2020 et en 2021 et certaines qui ne sont jamais venues, comme une troupe d’Afrique du Sud. Tout est sur les rails, nous attendons le feu vert pour passer aux étapes plus concrètes."

D’ici là, la préparation du spectacle « Enfants du Monde », proposé le 18 juin prochain entre 15 heures et 18 heures, va également bon train. Pas moins de 40 enfants russes seront sur scène.