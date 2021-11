Les travaux ont pris du retard et l’ouverture aura finalement été repoussée de plusieurs semaines. Mais ce 20 novembre, le MAH Hotel, situé à Saint-Ghislain, ouvrira ses portes aux premiers clients. Ceux-ci avaient participé à une vaste chasse aux trésors au cours de laquelle ils pouvaient mettre la main sur l’une des 55 clés des chambres d’hôtel. Une façon pour le nouvel hôtel de s’assurer d’être rempli le grand jour.

"Après des mois de travaux, nous sommes vraiment heureux d’ouvrir les portes du MAH et nous avons hâte de faire découvrir le concept", souligne Anne-Sophie Braine, administratrice du MAH. "C’est le fruit du travail de toute une équipe qui s’est engagé jour après jour à proposer quelque chose d’innovant qui répond notamment aux enjeux climatiques et au respect de notre planète. En effet, nous ne pouvions pas rester indifférents à l’impact de l’industrie de l’hôtellerie au niveau de l’environnement."

Et de poursuivre : "En créant le concept du MAH, nous avons souhaité démontrer qu’il est possible de mettre notre pierre à l’édifice. Si l’on reprend la genèse du projet, l’hôtel est né dans un bâtiment que nous avons réhabilité et nous ne souhaitions pas en rester là. Nous avons décidé de mettre en place un maximum de choses qui nous permet de réduire au maximum notre impact tant sur l’environnement qu’au niveau social et sociétal."

Au niveau de la construction par exemple, les matériaux durables et les énergies renouvelables ont été privilégiés. Des plantes endémiques ont également été plantées dans le jardin. Le MAH s’engage par ailleurs à ne pas nettoyer les chambres chaque jour en cas de long séjour, ce qui permet de réduire les produits chimiques dans le nettoyage des chambres et les eaux utilisées dans le traitement du linge. Le restaurant propose une cuisine "respectueuse du corps et de la planète" avec pour principal vecteur le végétal et des produits de saison issus de producteurs locaux.

Les modes paperless et cashless, avec des cartes digitales et des systèmes de paiements automatisés ont été privilégiés. "Les équipes ont été choisies avec la volonté profonde de mixité des genres, des origines et aucune différence salariale ne sera appliquée entre les hommes et les femmes. Le bien-être au travail est au cœur de leurs préoccupations et le management se veut participatif. La salle de sport est mise à disposition des membres du personnel."

Pour les équipes, il est clair que "le MAH s’inscrit clairement dans le territoire local. Notre idée n’est pas de voir le MAH comme un simple hôtel, mais bien comme un véritable concept, lieu de vie pour les communautés qui se trouvent aux alentours. Cela fait également partie de notre ADN. Nous avons voulu créer un endroit de convivialité, d’échanges et de co-création invitant à se rencontrer au bar, au restaurant ou encore dans un espace de travail partagé", poursuit l’administratrice.

Pour son week-end d’ouverture, le MAH proposera un quizz autour du développement durable. Les meilleurs candidats pourront tourner la roue de la fortune et gagner de nombreux cadeaux. Une happy hour sera également organisée. Et pour assumer "pleinement son impact carbone" et le compenser, le MAH a souhaité soutenir différents projets de l’association WWF Belgique et reverser une partie du montant de ses ventes lors de son week-end d’ouverture.

Deux projets seront soutenus : la préservation des eaux douces et un projet de reforestation. Un soutien qui sera assuré tout au long de l’année puisque pour chaque client qui ajoutera un supplément de 0,50 € à son addition au bar, au restaurant, à l’hôtel ou encore dans l’espace coworking, le MAH Hotel s’engage à en faire de même afin de continuer d’apporter sa contribution à ces deux projets environnementaux.