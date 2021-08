Approuvé par le conseil communal de Saint-Ghislain en juin dernier, le service Mobiltri sera officiellement lancé ce 1er septembre. Ce nouveau service communal de proximité doit permettre aux citoyens, selon de strictes conditions, de profiter d’une collecte des déchets encombrants à domicile. Tout le monde ne pourra dès lors pas y prétendre.

L’initiative est en effet réservée aux personnes isolées ou fragilisées, c’est-à-dire reconnues comme porteuses d’un handicap, étant à mobilité réduite ou étant en incapacité reconnue permanente voire temporaire (sur présentation d'un certificat médical datant de moins de 30 jours). Les citoyens qui ne disposent pas d’un véhicule leur permettant de transporter des encombrants volumineux pourront aussi en bénéficier.

Mobiltri effectuera ses missions les mercredis et jeudis (excepté du 15 décembre au 15 janvier et du 1er juillet au 31 août) pour l’enlèvement de maximum trois mètres cubes de déchets par passage. Les encombrants pouvant être récoltés sont ceux acceptés par le règlement de l’intercommunale Hygea, par exemple les meubles, les fauteuils, les matelas, etc. Les déchets devront être triés et prêts pour l’enlèvement afin que les ouvriers communaux puissent les emmener au recyparc le plus proche.

Il est donc important de disposer d’une carte d’accès Hygea en ordre de quotas. Le coût de ce service s’élève à 20 euros par passage avec un maximum de trois passages autorisés par an. Les informations complémentaires et les réservations peuvent être sollicitées auprès du service Aménagement du Territoire via le 065/76 19 91 ou le 065/76 19 54, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h, ou via mobiltri@saint-ghislain.be.