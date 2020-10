L’édition 2019 s’était soldée sur un nouveau record de fréquentation. Il faudra désormais attendre 2021 pour tenter d’aligner plus que 1400 participants sur la ligne de départ du semi-marathon de l’Ourse, organisé chaque année au profit du Télévie et donc de la recherche contre le cancer. Les organisateurs ont en effet dû prendre la décision d’annuler l’événement sportif et caritatif.

Cette dernière aurait dû être organisée ce dimanche. "Malgré toute l’énergie et tous les efforts que nous avons faits pour organiser l’événement dans les meilleures conditions, selon les protocoles et plus encore, cela n’a pas suffi au vu de l’évolution de la pandémie", explique le comité. "La ville de Saint-Ghislain, ne pouvant garantir la sécurité, vient de nous faire part de sa décision d’annuler la course."

Il s’agit évidemment d’un coup dur pour l’organisation qui planchait sur l’événement depuis de longs mois. "Nous croyions jusqu'au bout que cela aurait été possible. Nous sommes les premiers déçus mais nous respectons ces décisions car même si le Télévie est la priorité de notre ASBL, nous devons accepter que le combat soit autre aujourd'hui et que la sécurité de tous soit la priorité du moment. Nous espérons sincèrement que cela permettra de sauver des vies et nous sommes sûrs que vous comprendrez également cette décision."

C’est donc partie remise pour tous ceux qui aspiraient à se dégourdir les jambes pour la bonne cause. "Nous tenons à remercier tous les inscrits, les bénévoles, les sponsors et partenaires qui nous ont fait confiance et assisté durant la préparation et nous vous donnons déjà rendez-vous pour la prochaine édition le 9 mai 2021." D’avantages d’informations concernant les inscriptions de la prochaine édition seront communiquées prochainement.

L’an dernier, près de 1400 participants s’étaient élancés de la ligne de départ. Le comité avait pu verser quelque 20 500 euros à la recherche. Depuis la première édition du semi-marathon en 2014, ce sont 101 651 euros qui ont pu être reversés au Télévie.