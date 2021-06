C’est un soulagement pour le comité organisateur mais aussi et surtout pour les joggeurs confirmés. Après une annulation logique en 2020 compte tenu du contexte sanitaire, le semi-marathon de l’Ourse pourra être organisé cette année. En accord avec la ville de Saint-Ghislain et moyennant bien sûr le respect d’une série de protocoles, le feu vert a été donné. Les participants seront invités à prendre le départ le 27 juin prochain.

Cette septième édition reste organisée au profit du Télévie et donc de la recherche contre le cancer mais sera particulière à plus d’un titre. "Les mesures à observer sont très nombreuses et nous ne permettent pas d’organiser les traditionnels 5 et 10 km, le parcours marche et kids run", explique Donato Di Stazio, président du comité organisateur. "Nous nous concentrerons donc exclusivement sur le semi."

Malgré le contexte, les ambitions sont clairement affichées. "On espère que quelque 400 personnes prendront le départ de ces 21 kilomètres, ce qui serait un record puisque l’actuel se chiffre à 330 participants. Nous sommes convaincus que les joggeurs seront au rendez-vous. Beaucoup ont envie de reprendre le chemin de la course et on leur assure un événement dans des conditions de sécurité optimales."

Concrètement, les élites (c’est-à-dire les coureurs qui bouclent le semi en moins d’1h30) partiront les premiers. "Cela représente un peu moins de 100 coureurs. Les départs seront ensuite donnés par vagues. C’est évidemment une organisation différente et pour nous, cela représente des coûts plus importants. Nous avons dû faire appel à plus de signaleurs et nous pourrons compter sur le soutien de gardiens de la paix et de scouts."

Du gel hydroalcoolique et des masques seront ainsi distribués aux participants dès la fin de la course. "Tout est pensé pour qu’il n’y ait aucun problème et aucun rassemblement. La remise des prix sera elle aussi écourtée. Elle concernera les trois premières dames, les trois premiers hommes et mettra à l’honneur la joggeuse la plus jeune et la joggeuse la plus âgée, le joggeur le plus jeune et le joggeur le plus âgé."

Cette édition 2021 s’inscrira donc toujours dans un contexte sanitaire particulier, mais Donato Di Stazio est confiant et, surtout, ravi. "Pour avoir participé à un marathon à Gand il y a un mois, je savais qu’il était possible de maintenir l’événement et d’en assurer la sécurité. J’y ai cru et j’ai eu raison, je pense que tout le monde est conscient des gestes qui doivent être respectés pour que tout se passe au mieux."

Notons qu’il n’y aura pas d’inscription le jour J. Les dossards pourront être retirés ce 12 juin entre 14 heures et 17 heures chez VW D’Haene à Saint-Ghislain, le 26 juin entre 17 heures et 20 heures sur le site de la piscine communale ou le jour de la course entre 8 heures et 9h30. Le départ des élites sera donné par le professeur Arsène Burny à 9h45, suivront alors les autres coureurs entre 9h50 et 10h20.