C’est la fin d’une courte saga qui avait fait couler pas mal d’encre, notamment sur la toile. Dans les jours à venir, les habitants de Saint-Ghislain recevront dans leurs boites aux lettres des bons à valoir, échangeables dans les commerces de l’entité. Ceux-ci resteront valables un peu plus d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021, afin que tous les commerces – et donc aussi ceux qui souffrent actuellement d’une fermeture – puissent en profiter.

La mise en place de ce système de bons avait fait polémique. En effet, pour différentes raisons techniques, les chèques propreté habituelle distribués aux citoyens n’avaient pas pu être édités. La distribution de sacs-poubelle n’étant pas envisageable compte tenu du contexte sanitaire, les autorités locales ont opté pour l’octroi de bons à valoir. L’opposition avait estimé la mesure illégale et dénoncé un mélange des genres entre chèque covid et chèques propreté.

Toujours est-il que l’affaire est désormais classée. Les bons à valoir remplacent les chèques propreté et permettront donc d’obtenir d’une part des sacs poubelle blancs Hygea comme prévu dans le règlement taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers pour l'année 2020, et d’autre part de soutenir le commerce local grâce au doublement de leur valeur : 20 euros au lieu de 10.

En pratique, les personnes isolées recevront donc un bon à valoir "sacs poubelle blanc Hygea" échangeable contre 1 rouleau de 20 sacs poubelle blancs Hygea de 30L, et un bon à valoir "tout achat" d’une valeur de dix euros (valeur insécable), permettant d’acquérir n’importe quel article ou service dans les commerces partenaires de l’opération.

Les ménages recevront quant à eux deux bons à valoir "sacs poubelle blanc Hygea" échangeables contre 2 rouleaux de 10 sacs poubelle blancs Hygea de 60L, et deux bons à valoir "tout achat" d’une valeur de dix euros chacun. Le montant du bon devra être déduit en une seule fois, d’une note égale ou supérieure à sa valeur.

La liste des commerces partenaires de l’opération, évolutive en fonction des inscriptions, peut être consultée sur www.bavsaintghislain.be ou obtenue par téléphone en appelant le 065/76 19 79. Les commerces participants seront également identifiés au moyen d’un autocollant apposé sur leur vitrine.