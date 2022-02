En matière de préservation de l’environnement, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice. C’est en ce sens que la commune de Saint-Ghislain invite les citoyens à rejoindre le Réseau Point Nature, un label créé à l’initiative du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) visant à valoriser les efforts de chacun pour la préservation de la biodiversité. Ce dernier repose une charge d’engagement, proposant dix actions concrètes en faveur de l’environnement.

La première consiste à jardiner en se passant de pesticides, tant dans l’espace public devant une habitation que dans un potager, un verger, sur les allées ou sur une terrasse. La deuxième prône l’aménagement d’une prairie fleurie naturelle et donc l’application du fauchage tardif, de l’ensemencement mellifère, du débrousaillage et de la taille raisonnée. Le citoyen est également invité à aménager des habitats pour la faune locale via des mares, nichoirs, tas de bois, haies champêtres, murets en pierres sèches ou hôtels à insectes.

La récupération des eaux de pluie et la réalisation d’un compost afin de valoriser les déchets organiques ménagers sont aussi encouragés. Pour éviter de perturber la faune nocturne, l’éclairage à détection doit être privilégié. Le pacte propose encore de favoriser les plantes locales, non-invasives mais vivaces, d’améliorer le sol naturellement grâce aux amendements naturels, au compost, au vermicompost, de jardiner curieux en s’intéressant aux techniques novatrices (permaculture,…) et, enfin, de devenir porte-parole de la biodiversité.

Autant de gestes simples qui permettrait de préserver la richesse du patrimoine local, de protéger la biodiversité, l’eau et les milieux aquatiques mais aussi la santé de chacun. Les citoyens intéressés devront s’engager à respecter au minimum cinq des dix gestes de la charte. Le terrain sera alors reconnu par la ville comme participant à la sauvegarde de la richesse du patrimoine. Un talon d’inscription est disponible en ligne, sur le site internet de la ville de Saint-Ghislain.