C’est une initiative qui devrait séduire plus d’un citoyen, dans la Cité de l’Ourse. Dans le cadre de son Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), la ville de Saint-Ghislain leur permet en effet de participer à la végétalisation et à l’embellissement de l’espace public grâce au projet « adopter un coin vert. » L’objectif est de permettre à chacun d’occuper un espace communal (pied d'arbre, jardinière, parterre, etc.) afin d'y effectuer des plantations.

Cette démarche du PCDN encourage l'amélioration de la qualité de vie dans les quartiers par l'aménagement d'un espace de verdure citoyen et la convivialité entre voisins, le partage de bonnes pratiques et conseils, la préservation de la biodiversité et de l'environnement et de ses richesses pour les générations futures. En soumettant leur demande, les parrains et marraines prennent différents engagements.

À savoir choisir des végétaux adaptés, jardiner dans le respect de l’environnement, entretenir le dispositif de végétalisation et en garantir les meilleures conditions d’entretien. "À l’heure où notre planète doit faire face au réchauffement climatique, à une pollution conséquente au CO2 et à une perte considérable de la biodiversité, végétaliser notre commune témoigne de notre volonté d’inscrire notre village dans la transition et le changement en vue de préserver notre environnement et ses richesses pour les générations futures", souligne-t-on du côté de l’administration.

"En mettant sur pied son permis de végétaliser, Saint-Ghislain se place dans le peloton des communes qui ont déjà franchi le pas. Saint-Ghislain rejoint ainsi Paris, Lille mais aussi Liège, Tournai, Verviers, Ixelles, Courtrai, Chièvres et d’autres encore. Notre Ville montre ainsi son dynamisme en matière de transition écologique et sa volonté d’agir positivement pour des espaces publics plus conviviaux."

les dispositifs végétaux peuvent prendre diverses formes : murs végétalisés, jardinières mobiles ou de pleine terre, plantations en pied d’arbre ou en façade, keyholes (jardin circulaire surélevé dont le centre est composé d’une colonne de compostage) ou tout autre type de dispositif issu de l’imagination des citoyens. Cette initiative permet également à ceux de s’inscrire dans une dynamique de partage : partage de bonnes pratiques, de conseils, de graines ou simplement de quelques mots avec ses voisins ou les passants

Les formulaires sont disponibles en ligne, sur le site de l’administration, doivent être dûment complétés et renvoyés soit par e-mail, soit par courrier. La décision d’octroi sera alors communiquée dans les 60 jours à dater de la réception de la demande complète. Pour tout renseignement complémentaire ou demande d’assistance pour remplir ce formulaire, veuillez contacter le Service Aménagement du Territoire de la Ville de Saint-Ghislain au 065 76 19 41 ou par mail à roselyne.barez@saint-ghislain.be.