Les autorités communales ont décidé de supprimer tous les événements du mois de mai.

Le Doudou, la Pucelette de Wasmes et de nombreuses autres festivités sont déjà passées à la trappe. On attendait plus que les fêtes de l'Ascension, à Saint-Ghislain. Mais l'annonce est finalement tombée ce jeudi. "Face au danger de propagation du Covid-19, les autorités communales ont privilégié la santé des citoyens, des commerçants et de tous les acteurs œuvrant au bon déroulement des événements", communique le Collège communal.

Le Collège a donc pris la décision de ne pas maintenir les manifestations du mois de mai. Cette mesure s’applique forcément à l’ensemble des festivités de l’Ascension, qui auraient dû avoir lieu du 21 au 24 mai, et qui accueillent habituellement près de 20 000 personnes. "L’Ascension est un rendez-vous incontournable du calendrier saint-ghislainois, avec pour moment phare le traditionnel envol du ballon le jeudi à 19h30. Les activités devaient s’étendre cette année jusqu’au dimanche, avec notamment une braderie commerçante de deux jours en centre-ville."

D'autres rendez-vous sont concernés par ces annulations : les fêtes scolaires, le Festinature (distribution des poules incluse), le Semi-marathon de l’Ourse, les Mérites sportifs, ou encore le Family Bike. "Certains événements ou parties d’événements, comme par exemple la soirée du vendredi de l’Ascension, pourraient faire l’objet d’un report mais cette possibilité est encore à l’étude", précise enfin le Collège communal.