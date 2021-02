Une fois encore, le cornavirus aura raison des festivités de l’Ascension. Après l’annulation d’autres événements d’ampleur comme le carnaval de Binche ou le Doudou, l’annulation de l’envol du ballon à gaz de Saint-Ghislain ne surprendra personne. La décision n’a pas pour autant été plus évidente à prendre, et pour cause : chaque année, ce sont près de 20 000 personnes qui se rassemblent et font donc vivre le centre-ville.

"Il est clair que nous aurions aimé pouvoir maintenir les festivités mais nous n’aurons pas encore cette chance, cette année", regrette François Roosens, président du syndicat d’initiative. "C’est frustrant pour tout le monde, y compris pour moi qui suis en poste et qui n’ai pas encore eu l’occasion de les organiser. Mais cela ne nous empêche pas d’avoir une multitude d’idées pour les mois et années à venir !"

La promesse est en tout cas formulée : la prochaine édition s’étalera sur trois jours. "C’est déjà quelque chose que nous avions annoncé l’an dernier. La crise nous en prive une nouvelle fois mais que les Saint-Ghislainois se rassurent : la fête n’en sera que plus belle et nous rattraperons en quelque sorte le temps perdu pendant trois jours de fête !" D’ici là et pour patienter, d’autres initiatives seront mises en place.

"Le jour de l'Ascension, le marché des artisans sera bien organisé sur la place de Saint-Ghislain. Un groupe musical sera présent à deux moments de la journée pour animer les rues du centre-ville et faire souffler des airs de fête, malgré le contexte", ajoute François Roosens. "Une surprise sera également réservée aux Saint-Ghislainois, mais ils la découvriront en temps utile." Cette dernière sera "pédagogique et symbolique."

Pour prolonger ce marché des artisans, prévu le jeudi, un marché des saveurs prendra également place en centre-ville le samedi. Il sera par la suite organisé tous les deuxièmes samedis du mois et fera la part belle aux produits locaux, ou au moins hennuyers. "Toujours dans le cadre des festivités de l'Ascension, nous proposerons en plus des boxes remplies de produits du terroir, selon différents thèmes: découverte, brunch, apéritif,... Elles seront proposées à prix démocratique afin de permettre à chacun d'en profiter." Des réservations seront indispensables puisque ces boxes seront à retirer directement sur le marché des saveurs.

Une façon pour les autorités locales et les équipes du syndicat d’initiative de malgré tout mettre en avant la commune et le savoir-faire de ses habitants… Même si rien ne remplacera la convivialité d’un événement populaire comme les festivités de l’Ascension.