C’est un coup de pouce qui sera, à n’en pas douter, bienvenu, plus encore avec le retour des beaux jours et la saison estivale. Un formulaire de demande est en effet à la disposition des Saint-Ghislainois qui souhaiteraient solliciter une prime communale pour l’achat d’un vélo, qu’il soit musculaire, pliable ou électrique, ou d’un kit d’adaptation électrique. Cette prime avait été validée par le conseil communal du 26 avril dernier.

Le montant de la prime s’élève à 20% de la facture, avec des plafonds fixés à 50 euros pour un vélo musculaire d’occasion, 100 euros pour un vélo électrique d’occasion, 150 euros pour un vélo musculaire neuf et 200 euros pour un vélo électrique neuf ou pliable ou l’achat et l’installation d’un kit électrique adaptable neuf. Ces achats doivent avoir été effectués auprès de professionnels et non de particuliers.

Pour prétendre à cette prime, plusieurs conditions devront naturellement être remplies par les citoyens. Il faut notamment être majeur et inscrit aux registres de la population et avoir acheté son vélo au plus tôt le 1er janvier dernier. Le demandeur s’engage également à ne pas revendre le vélo ou le kit d'adaptation électrique pendant une durée de 5 ans. Enfin, la demande de prime doit être introduite dans l'année qui suit la date de la facture.

Cette prime vélo s’ajoute à celles déjà accordées pour les panneaux photovoltaïques, la rénovation et les maisons passives, dont l'objectif est d'encourager les Saint-Ghislainois à adopter un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Pour la commune de Saint-Ghislain, elle représente un coût total de près de 10 000 euros. Plus d'informations via le 065/ 76 20 09 ou sebastien.pottiez@saint-ghislain.be.