Le principal intéressé était absent ce mercredi matin.

"Populiste", "menteur", "manipulateur",… Voilà les adjectifs utilisés par le personnel du Logis Saint-Ghislainois à l’égard de Pascal Baurain ce mercredi matin, lors d’une action "coup de poing" organisée face à son cabinet d’avocat. De nombreuses affiches ont été placardées sur la façade du bâtiment tandis que des tracts étaient distribués aux passants.

L’action avait été annoncée et ce mercredi, le principal intéressé, chef de file de l'opposition dans la Cité de l'Ourse, était absent. Une affiche "au tribunal" avait été apposée sur la porte du cabinet. C’est donc en son absence que le personnel a manifesté son mécontentement. "Il était important de manifester notre ras-le-bol face aux sorties médiatiques de Pascal Baurain", explique Marc Buffart, responsable technique du Logis.

© EB



"Nous souhaitons travailler dans la sérénité et permettre aux locataires de bénéficier de logements de qualité mais ses interventions répétées provoquent un regain d’animosité des locataires vers les travailleurs car l’information est tronquée. Nous savons qu’il y a des logements vides et nous pourrions rejoindre la position de Pascal Baurain si rien n’était fait pour sortir de cette situation. Mais c’est faux : des dossiers sont sur la table, des travaux de rénovation sont entrepris."

Également présente lors de cette manifestation, Christiane Lebrun, présidente du comité consultatif des locataires et propriétaires (CCLP) de Saint-Ghislain. "J’ai fait partie du groupe de Pascal Baurain sous deux mandatures. C’est quelqu’un de bien mais aujourd’hui, je suis en désaccord avec sa façon de faire : il privilégie ses intérêts personnels au détriment des travailleurs, il se sert de la pauvreté pour arriver à ses fins : devenir bourgmestre", analyse-t-elle.

Et d’ajouter : "Depuis quelques années, le personnel du Logis fait son possible pour que les locataires soient satisfaits. Avec ses interventions, Pascal Baurain s’attire la sympathie d’un public mécontent. Bien sûr, c’est le droit de chacun. Mais il faut rester honnête et aujourd’hui, la démarche est plutôt malhonnête." Le personnel réclame dès aujourd’hui le retour d’un climat plus serein et l’apaisement des tensions.

« Les adjectifs utilisés traduit le ressenti du personnel », insiste Patrick Salvi, du SETca. "Si Pascal Baurain veut intervenir et défendre les locataires, qu’il le fasse dans les instances officielles, pas sur les réseaux sociaux car cela expose le personnel, il est responsable des altercations que l’on connait. Son objectif est purement politique : il recherche l’exposition et la reconnaissance. S’il voulait simplement aider, il le ferait dans l’ombre."

Ce dernier avait déjà réagi à l’action annoncée de ce mercredi et réfuté les accusations du syndicat mais n’aura donc pas réagi "en direct face aux manifestants. Des manifestants qui pourraient mener de nouvelles actions si cela s’avérait nécessaire : le SETca promet des réactions à chaque fois que l’entreprise ou les travailleurs seront pris pour cible.