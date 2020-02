Le SETca monte au créneau.

Entre la présidence du Logis Saint-Ghislain et Pascal Baurain, chef de file de l’opposition à Saint-Ghislain, le torchon brûle depuis longtemps. La semaine dernière, Patrick Danneau (PS) et François Roosens (MR&Citoyens) avaient confirmé le dépôt d’une plainte contre le conseiller Osons !, suite à la diffusion de vidéos jugées diffamatoires sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il mettait en avant les logements inoccupés et dénonçait la gestion politique du Logis.

Ce lundi, c’est au tour du SETca de monter au créneau. Et le syndicat ne mâche pas ses mots. "Non, monsieur Baurain, les travailleurs ne vous soutiennent pas. Ils sont dégoûtés par vos agissements", peut-on lire dans un communiqué. "Ce n’est pas la première fois que cet homme se sert de la société de logement social à des fins politiques ou lucratives dans le cadre de ses activités d’avocat."

Et de poursuivre : "le SETca a souvent dénoncé le comportement populiste de cet homme qui n’agit que pour ses propres intérêts mais certainement pas dans l’intérêt de la population, et encore moins des travailleurs qu’il a souvent critiqués. Son seul intérêt : faire parler de lui et faire profiter au passage son activité professionnelle." Une position de laquelle le conseiller s’est toujours défendu, lui qui insistait encore la semaine dernière sur le fait que c’est bien la gestion politique du Logis qu’il remettait en cause et non le travail du personnel.

"Maitre Baurain fait partie d’un groupe politique dont deux représentants siègent au conseil d’administration du Logis. Ces deux représentants participent aux débats et aux prises de positions. Il n’y a jamais eu de contestation de leur part quant à la gestion de l’entreprise et aux projets d’investissements. C’est pourtant là que les discussions doivent avoir lieu et non sur les réseaux sociaux." Le SETca annonce dès lors que des mesures seront prises : réuni ce lundi en assemblée générale, le personnel a décidé de mener une action coup de poing dans le centre de Saint-Ghislain.

"Le personnel demande que maitre Baurain cesse ses attaques incessantes ou que les deux représentants du parti Osons ! quittent le conseil d’administration. Les choses seront alors beaucoup plus claire pour tout le monde." Rappelons qu’en juin 2017 déjà, le SETca avait dénoncé la position de Pascal Baurain, estimant qu’il était "juge et partie" dans les dossiers du Logis.une