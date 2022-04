Il y a désormais un peu plus d’un an, les échafaudages faisaient leur apparition devant la façade de l’ancien hôtel de ville de Saint-Ghislain. Le chantier, scindé en plusieurs phases, est désormais pratiquement clôturé. D’ici quelques semaines, le bâtiment aura définitivement retrouvé son cachet d’antan et sera à nouveau visible de tous… Même s’il restera à poser de nouveaux châssis, le marché passé à l’époque ayant dû être résilié et devant être relancé.

"C’est un chantier important qui s’inscrit dans le cadre de la rénovation du patrimoine saint-ghislainois et qui concerne un bâtiment classé", rappelle Jérémy Bricq (PS), échevin. "Le montant initial représentait un budget de 765 000 euros et comprenait la rénovation de l’enveloppe du bâti, à savoir les ardoises, la tour principale, la charpente en partie, la girouette et le cadran. Cette partie est en cours de finalisation."

Dans le courant du mois de mai, les derniers échafaudages devraient avoir disparu. "Le travail était colossal mais il se termine. À ce jour, il reste à finaliser quelques travaux au niveau de la toiture et de la ferronnerie. Il faudra ensuite poser le cadran principal, qui a été totalement restauré. Afin de préserver le style tournaisien du bâtiment, nous avons travaillé avec une entreprise spécialisée, qui a fait du très bon travail."

Les choses se sont en revanche moins bien passées avec l’entreprise chargée de remplacer les châssis. "Nous avons effectivement dû résilier le marché, il faut donc le relancer. Mais le collège a pris les devants et un montant de 250 000 euros a été inscrit au budget 2022. Les formalités administratives sont en cours, le dossier pourra être prochainement présenté devant le conseil communal pour accord."

Impossible pour l’heure de se prononcer sur un éventuel timing. Mais s’il est attribué cette année, ce chantier ne devrait pas débuter avant l’an prochain. "Dans tous les cas, nous sommes fiers d’avancer dans ce projet qui permettra aux Saint-Ghislainois d’être fiers de leur patrimoine et de leur histoire", conclut l’échevin. Sur les 765 000 euros dépensés, 488 183 étaient subventionnés par l’Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP) tandis que 30 700 euros étaient pris en charge par la Province de Hainaut.

On rappellera également que les premières discussions autour de la rénovation du bâtiment remontent à 2005. Il s’agit donc réellement d’un aboutissement après de longues années de tergiversation.