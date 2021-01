C’est une mobilisation d’exception qui s’est organisée ce week-end du côté de Saint-Ghislain, afin de venir en aide à une adolescente de 13 ans. Celle-ci avait en effet publié sur les réseaux sociaux un message extrêmement alarmiste et limpide quant à ses intentions : en finir avec la vie. Très rapidement, les services de police étaient avertis et les recherches s’organisaient afin de retrouver aussi rapidement que possible la jeune fille.

"Tout a rapidement été mis en œuvre pour la retrouver", souligne la zone de police boraine. "Notre service intervention est intervenu et a pu compter sur l’appui du maitre-chien pisteur et de l’hélicoptère de la police fédéral. Elle a finalement pu être retrouvée dans un champ, à Saint-Ghislain non loin de chez elle, grâce au chien pisteur. Au même moment, l’hélicoptère arrivait pour survoler la zone."

Ce sont bien les internautes qui ont donné l’alerte et permis à la zone de police boraine d’organiser les recherches sans perdre de temps. "Nous avons reçu énormément de messages, de captures d’écran du message qu’elle avait posté sur Facebook. Certains citoyens nous demandaient également si, malgré le couvre-feu, ils pouvaient participer aux recherches. Nous avons pris les choses en main mais nous tenons à saluer la mobilisation de la population et sa réactivité à nous signaler les faits."

L’adolescente de 13 ans, visiblement en grande souffrance, a donc pu compter sur le soutien de centaines de citoyens inquiets de son devenir. Un groupe Facebook rassemblant déjà près de 530 membres a même été créé afin de témoigner de marques de sympathie. Une internaute a ainsi proposé de rassembler des mots, des phrases positives qui pourraient lui être transmises afin "de lui rendre le sourire dans les moments les plus difficiles."