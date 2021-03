Une fois n’est pas coutume, majorité et opposition travailleront conjointement à la rédaction et à la mise en œuvre d’une charte du vivre ensemble. À la suite d’une proposition du groupe Osons!, qui suggérait l’idée d’une charte de la ruralité et de la convivialité, la majorité PS-MR&Citoyens a en effet annoncé qu’elle travaillait à l’élaboration d’une charte du vivre ensemble. Les efforts seront donc mutualisés et les discussions menées au sein de la commission communale compétente.

"Cette proposition de charte autour de la ruralité faisait déjà partie de notre programme électoral", explique Dorothée Gosselin (Osons!). "C’est quelque chose qui nous tient à cœur car l’on constate que la bonne entente n'est pas toujours au rendez-vous entre agriculteurs et éleveurs et habitants et visiteurs d'un jour dans nos campagnes. De trop nombreuses choses dérangent alors qu’elles font partie intégrante de la vie à la campagne."

Des coqs qui chantent, des vaches qui meuglent, des tracteurs sur les routes et l’odeur du fumier,… Difficile en effet de ne passer à côté. "À Jurbise, la commune a insisté sur ces réalités et à Chièvres, une commission de l’agriculture a vu le jour. Ce que nous demandons, c’est que Saint-Ghislain suive un peu le mouvement car si nous avons des industries, notre commune ne se résume pas à cela. Nous avons aussi de jolis coins verts de campagne."

Et la conseillère de poursuivre : "trop de personnes arrivent en campagne sans en connaitre les inconvénients, sans être conscients qu’en certaines périodes, les agriculteurs travailleront très tard dans les champs. Notre démarche se veut positive. Le fait que l’on puisse en discuter tous ensemble en commission est une bonne chose, mais de notre côté, nous ne voulons pas que la charte du vivre ensemble invisibilise nos propositions concernant le monde rural."

Concrètement, le groupe Osons! propose le rappel de règles élémentaires, via des panneaux de sensibilisation ou encore des toutes-boîtes, par exemple ne pas jeter de déchets dans la nature, source de pollution mais aussi de danger mortel pour le bétail, tenir son chien en laisse pour protéger le gibier champêtre, prendre patience derrière un charroi ou encore, pour les producteurs, respecter les législations, assurer la sécurité d’autres usagers sur la route, prendre les dispositions qui s’imposent pour limiter les nuisances sonores et olfactives,…