Les accidents y étaient monnaie courante, des aménagements étaient attendus depuis longtemps et les travaux ont enfin débuté fin septembre. Le chantier de la sortie de Saint-Ghislain se poursuit. Pour rappel, huit mois de travaux sont prévus. La deuxième phase va être attaquée dès le 23 novembre, ce qui entraînera de nouveaux changements de circulation, prévient la Ville de Saint-Ghislain.

En venant de Tertre; il ne sera plus possible de monter sur l'autoroute en direction de Mons. Une déviation sera mise en place via la montée d'autoroute en direction de Paris/Tournai qui restera accessible. Il ne sera plus possible de se diriger vers Hornu et Saint-Ghislain centre par la N 547. Une déviation sera mise en place vers l'autoroute en direction de Paris/Tournai pour sortir à Hautrage (sortie 26).

En venant d’Hornu, les mesures actuelles seront toujours d'application : les entrées d’autoroute en direction de Mons et de Paris/Tournai resteront accessibles; le flux de circulation vers Tertre-Hautrage sera dévié vers l’autoroute en direction de Paris/Tournai pour sortir à Hautrage (sortie 26) et rejoindre la route de Wallonie pour être redirigé vers la route de Tournai. La traversée de Saint-Ghislain sera interdite aux véhicules de +3.5 tonnes, excepté fournisseurs et bus.

Au niveau des sorties 25, en venant de Mons, la direction de Tertre restera accessible. Les automobilistes allant vers le centre-ville de Saint-Ghislain ou Hornu devront utiliser la déviation mise en place via la montée d'autoroute en direction de Paris/Tournai qui restera accessible.

En venant de Paris/Tournai, les mesures actuelles resteront d'application : la circulation vers Saint-Ghislain centre et Hornu restera possible; les automobilistes allant vers Tertre devront utiliser la déviation mise en place, à savoir : redirection vers l’autoroute en direction de Paris/Tournai, pour sortir à Hautrage (sortie 26) et rejoindre la route de Wallonie pour être redirigé vers la route de Tournai.