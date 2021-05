Chaque année, ce sont près de 20 000 personnes qui se rassemblent et qui font vivre le centre-ville de Saint-Ghislain dans le cadre des festivités de l’Ascension. Cette année encore, crise sanitaire oblige, celles-ci ont dû être annulées. Qu’à cela ne tienne, la ville et le syndicat d’initiative proposeront une multitude d’autres activités afin d’égayer les rues et de malgré tout faire vivre ce jour aux Saint-Ghislainois.

"Le marché des artisans est maintenu, il sera organisé sur la place de Saint-Ghislain", confirme François Roosens, président du syndicat d’initiative. "Vu que les terrasses seront ouvertes, la rue Grande sera rendue aux piétons afin que ceux-ci puissent circuler plus aisément sans être les uns sur les autres. Des groupes musicaux circuleront en rue et sur la place afin de mettre l’ambiance, tout en évitant les attroupements."

Mais ce n’est pas tout. "Nous avions gardé une autre surprise sous le coude. Nous avons produit un film, avec notamment des images d’archive, afin de revenir sur l’histoire de l’Ascension et de l’envol du ballon à gaz. C’était important pour nous de marquer le coup et de pouvoir proposer cela aux citoyens, très attachés à leur tradition. C’est un film de qualité professionnelle, qui aura vocation à être vu dans nos musées, dans nos écoles."

Ce film, baptisé "L’ascension d’un ballon dans l’air du temps", sera diffusé sur écran géant le jeudi, mais aussi le samedi. "Il dure environ 20 minutes et pourra être visionné sur la place, dans un espace dédié, par 50 personnes à la fois. Notre objectif reste évidemment d’assurer le respect des mesures sanitaires toujours de vigueur... Tout en permettant à nos commerçants de profiter d’un jour qui est important pour eux."

Le samedi, des animations seront proposées par le musée de la Foire et de la Mémoire tandis que le théâtre du Copion misera sur des saynètes, jouées directement dans les rues. Le marché des saveurs, qui propose sur réservations (auprès du syndicat d’initiative) des boxes à thème (découverte, brunch, apéritif,…) est lui aussi maintenu.

Bref, si le ballon ne pourra pas prendre son envol cette année, la bonne ambiance devrait malgré tout être de la partie.