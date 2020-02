Plusieurs actions ont été épinglées par le conseil communal.

Dans la cité de l’Ourse, le torchon brûle régulièrement entre majorité et opposition. Le fait que tous les conseillers se soient accordés sur le vote d’une motion est donc à souligner ! D’autant plus lorsque cette motion fait inévitablement écho à une thématique aussi triste que d’actualité : les violences et discriminations à l’égard des femmes.

La ville de Saint-Ghislain s’est ainsi engagée à lutter contre cette problématique difficile. À l’unanimité, le conseil a adopté la motion engageant la ville dans la lutte contre les violences et discriminations à l’égard des femmes et des filles et reconnaissant le féminicide et a pris la résolution ferme de lutter contre les violences et discriminations sur le territoire communal. Cette lutte devra faire partie des priorités de la majorité PS-MR&Citoyens.

Notamment via la mise en place de campagnes de sensibilisation et de formations destinées à des publics ciblés et visant la prise de conscience des phénomènes de discrimination et de violences sexistes. Les gardiens de la paix et les éducateurs de rue seront formés et sensibilisés sur le sujet et celui du harcèlement de rue. Les enseignants seront aussi formés à la problématique du genre. Les acteurs de première ligne, en contact avec les victimes, seront eux aussi formés. Enfin, les synergies et collaborations entre institutions et acteurs de terrain seront renforcées.

Ce n’est pas tout puisque le collège s’est aussi engagé à "tendre vers un système éducatif sensible à l’égalité de genre." Ce qui se traduit par une représentation équilibrée hommes/femmes au sein des directions d’école, par l’intégration dans le cursus scolaire des enfants d’une formation à l’identification et la destruction des stéréotypes et préjugés, par l’utilisation d’outils ludiques pour travailler la thématique du sexisme au sein des écoles, plaines de jeux ou visites médicales, etc.

Une attention toute particulière sera encore portée aux violences intrafamiliales (entre partenaires, mariages forcés, mariages arrangés,…). La zone de police est associée à la démarche puisqu’il lui ai demandé d’être sensible aux faits de violence à l’égard des femmes "et d’assurer le suivi effectif des plaintes en la matière, conformément à la politique de tolérance zéro."

Il aura fallu plusieurs mois de travail et de concertation pour que le conseil s’accorde sur cette motion, initialement déposée en novembre dernier à l’initiative du groupe d’opposition Osons! « Les conseillères de la majorité ont suggéré que ce travail sur la motion s'étale un peu dans le temps et qu’après un travail de quelques mois en commission des affaires personnalisables, tous les conseillers la proposent lors du conseil de février, qui précède le 8 mars, journée internationale des droits des femmes). Nous avons accepté et le travail a pu commencer », commente Dorothée Gosselin (Osons !)

Présentée et votée à l’unanimité, cette motion a donc été le fruit d’un véritable travail collectif. Fait assez rare, finalement, à Saint-Ghislain.