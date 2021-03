On le sait, un logement mal isolé, par exemple, peut rapidement devenir un gouffre financier. Pour aider les résidents à éviter cette situation, les CPAS bénéficient, depuis 2004, de subsides régionaux pour initier des plans d’action préventive en matière d’énergie (PAPE). L’objectif de ces plans est d’accompagner les ménages en difficulté dans l’amélioration de leur gestion énergétique en vue de mieux maîtriser leur consommation et, in fine, de réduire leur facture d’énergie.

Le CPAS de Saint-Ghislain s’est lui aussi inscrit dans cette dynamique. C’est en 2019 que ce dernier avait répondu à l’appel à candidatures de la région wallonne. "Le conseiller en énergie du CPAS peut se rendre chez les citoyens afin de leur suggérer la mise en œuvre d’un suivi individualisé en trois étapes : le bilan énergétique du ménage, l'identification des solutions possibles et l'accompagnement du ménage dans la mise en œuvre de celles-ci", précise-t-on du côté du CPAS.

Lors de visites à domicile, de petites fournitures pourront également être placées chez les personnes suivies dans ce cadre, qu’il s’agisse de réflecteurs derrière les radiateurs, de gaines d’isolation des tuyaux d’eau chaude, d’ampoules LED, de multiprises, de boudin de porte ou encore de petite isolation de portes et de fenêtres. Autant de petits aménagements qui peuvent drastiquement peser moins lourd sur le portefeuille des bénéficiaires.

Les citoyens qui font appel au CPAS pourront encore, via le projet PAPE, bénéficier de primes dans le cadre d’un audit énergétique et être informés sur l’utilisation rationnelle de l’énergie et la maitrise des consommations.

Plus de renseignements auprès du CPAS de Saint-Ghislain, via le 065/71 83 37 ou via info@cpassaintghislain.be.