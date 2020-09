Si la crise sanitaire semble sous contrôle et que la rentrée scolaire a pu être organisée sous code jaune, le virus n’a pas pour autant disparu. Preuve qu’il circule toujours et contamine de nouvelles personnes, le Lycée Charles Plisnier vient de prendre des mesures alors qu’un cas positif a été confirmé dans son enceinte.

"Afin d'être le plus transparent possible, nous vous informons qu'un cas positif au COVID-19 a été détecté au Lycée. Ceci entraîne la mise en place immédiate d'une procédure stricte. Les enfants de la bulle-classe et les élèves ayant eu un contact rapproché (moins de 1.50m pendant plus que 15 minutes) ont été contactés par l'infirmière ou le médecin du Centre PMS attaché à notre école", explique la direction.

"Les parents des enfants concernés ont reçu toutes les informations nécessaires et les dispositions à prendre afin de garantir la sécurité de tous. Si vous n'êtes pas contactés, c'est que votre enfant peut venir à l'école en toute sécurité. Sachez que nous mettons tout en œuvre dans l'intérêt commun en parfaite collaboration avec le Centre PMS."

La communication est claire et se veut effectivement transparente, ce qui n’a pas manqué d’être salué par de nombreux parents sur les réseaux sociaux. "Merci beaucoup de nous informer et je reste très confiante pour la sécurité de ma fille. Je n'ai aucune crainte, vous mettez tout en place pour leur sécurité", écrit une maman.

"Bravo pour la transparence ! De toute façon, comme j'ai lu plus haut, le virus circule et circulera partout, quoiqu'on fasse. Il faut commencer à relativiser et dédramatiser sinon on referme tout ! Je pense que ce n'est pas ça qu'on souhaite ?", écrit une autre. Malgré tout, quelques messages de parents plus inquiets ont été postés.

Certains souhaiteraient par exemple savoir quelle est l’année ou la classe concernée. Une information que le lycée se refuse à communiquer, secret médical oblige. La direction assure de son côté que toutes les personnes potentiellement à risque ont été informées et que la situation est sous contrôle.