Ce mercredi n’a pas été de tout repos pour les policiers dans le Borinage. Vers 17h30, la zone de police boraine a été contactée par un employé de la SNCB. Celui-ci rencontrait des problèmes avec un passager à la gare de Saint-Ghislain, qui venait de cracher sur l’employé.

Immédiatement, une équipe s’est rendue sur place afin de procéder au contrôle de l’individu. Une fouille qui a permis de découvrir 10 grammes de marijuana sur l’homme. La drogue a donc été saisie et son propriétaire sera auditionné par les policiers de la zone sur les faits qui lui sont reprochés.

Plus tard dans la nuit, peu avant 1h, les équipes sont cette fois intervenues lors d’un accident de la route à Quaregnon sur la N550. Un homme avait perdu le contrôle de son véhicule, et à l’arrivée des policiers, ce dernier se trouvait sur la bande de gauche en sens inverse.

Heureusement, le conducteur n’a pas été blessé lors de l’accident, mais son véhicule, lui, était hors d’usage. Après un contrôle et des vérifications, le conducteur était positif à l’alcool et était en défaut de permis de conduire. Un PV a donc été dressé pour l’accident, la conduite sous alcoolémie et le défaut de permis.