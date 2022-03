C’est un événement qui, à n’en pas douter, attirera les foules en mai prochain. Après deux ans d’annulation, crise sanitaire oblige, les festivités de l’Ascension de Saint-Ghislain se préparent avec enthousiasme. Cette année, celles-ci s’étaleront même sur trois jours au lieu de deux, soit du 26 mai au 28 mai. Du côté de l’organisation, à savoir le Syndicat d’Initiatives et la ville de Saint-Ghislain, on annonce la couleur : la volonté est de donner un coup de jeune à l’ensemble de la manifestation.

Certaines choses ne changeront cependant pas. Le traditionnel envol du ballon à gaz depuis la place Albert-Élisabeth, événement unique en Wallonie depuis 1889, figure toujours au programme… Même si. Quelques incertitudes entourent en effet encore ce moment phare des festivités, compte tenu du contexte international. Malgré les efforts déployés, les organisateurs ne sont pas encore parvenus à obtenir des garanties quant à la livraison d’hélium et à l’accessibilité budgétaire de celui-ci.

"Les tractations se poursuivent mais personne ne s’engage à nous livrer cet hélium à la date du 25 mai parce qu’il pourrait être nécessaire dans les hôpitaux et parce que son prix est fluctuant", explique le bourgmestre, Daniel Olivier (PS). Des contacts ont été pris avec différents fournisseurs, notamment en Pologne. Mais le budget nécessaire étant cinq plus élevé à ce jour, il n’a pas été envisageable de conclure un contrat à ce stade.

Qu’à cela ne tienne, les organisateurs gardent espoir de pouvoir maintenir l’envol du ballon. "Et qu’il puisse être organisé ou non, nous prévoyons une nouveauté en soirée." On n’en saura pas plus à ce stade, le suspense étant savamment entretenu. De nouveautés, il sera également question le vendredi puisqu’un grand concert sera proposé sur la place de Saint-Ghislain, à l’avant du Foyer Culturel. Ce n’est autre que Camélia Jordana qui assurera la tête d’affiche.

Révélée par la Nouvelle Star en 2009, l’artiste proposera ses plus grands succès au public. "C’est une artiste francophone qui a très clairement le vent en poupe et qui, selon nous, permettra de ravir plusieurs générations", souligne encore le bourgmestre. La chanteuse montera sur scène vers 21 heures, après un concert proposé par les jeunes du Foyer Culturel et du groupe de cover tournaisien Zenith, qui proposera le meilleur des années 80 et 90.

"La volonté est de pouvoir proposer un concert le vendredi soir chaque année. Nous espérons donc que le public répondra à cette nouveauté favorablement et sera nombreux." Pour le reste, la formule reste inchangée : une foire aux artisans, une brocante et un champ de foire, des animations musicales en centre-ville et le cortège de l’Ascension figurent toujours au programme tandis que la grande braderie des commerçants prendra place les vendredis et samedis.