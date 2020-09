La situation évolue depuis des années sans qu'aucune mesure ne soit prise par la ville.

L’odeur, nauséabonde, est perceptible depuis la rue. Au cœur de la rue Grande de Saint-Ghislain, un immeuble est depuis plusieurs années laissé totalement à l’abandon. À tel point qu’aujourd’hui, il est totalement rongé par l’humidité. Des citoyens et commerçants se sont déjà manifestés auprès des autorités communales afin de permettre une intervention, sans succès jusqu’ici.

Le sujet reviendra donc sur la table du prochain conseil communal. "Cet immeuble est rongé par l’humidité induite par les infiltrations d’eau. Les moisissures recouvrent la plupart des murs et plafonds et les menuiseries n’offrent plus aucune rigidité", explique Pascal Baurain, chef de file Osons! "Les rongeurs infestent par ailleurs les lieux."

Le conseiller de l’opposition reproche aujourd’hui à la majorité d’avoir laisser la situation évoluer à ce point. "Cette situation s’apparente à une plaie béante au milieu de l’un des principaux axes commerciaux de notre entité. Le simple fait de circuler sur le trottoir, face à la bâtisse concernée, fait subir les relents des odeurs nauséabondes de la pourriture et de la fange. Le choix politique a manifestement été de ne rien faire concernant ce problème spécifique."