À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ce lundi soir, les conseillers communaux de la ville de Saint-Ghislain ne seront pas invités à se rendre à la salle omnisport de Baudour, comme de coutume depuis le début de la crise sanitaire, mais à s’installer confortablement derrière leurs écrans. Pour la première fois depuis que le coronavirus s’est invité dans les foyers, la séance sera en effet organisée en visioconférence.

Les citoyens qui souhaiteraient suivre les débats pourront quant à eux le faire via la page YouTube de la ville, puisque les échanges seront diffusés en direct. "Il s’agit d’une diffusion organisée à titre exceptionnelle pour tenir compte des directives de la Région wallonne", précise d’emblée le bourgmestre de Saint-Ghislain, Daniel Olivier (PS). "Nous nous y plions pour éviter de nous rassembler et parce qu’accueillir du public n’est pas possible dans le contexte sanitaire actuel."