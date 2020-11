À l’instar de Boussu, la commune de Saint-Ghislain vient de revoir à la hausse sa taxe poubelle. Une nécessité pour que le principe de coût-vérité, obligatoirement compris entre 95 et 110%, soit respecté. Et si la majorité PS-MR&Citoyens a décidé de réduire la taxe des personnes seules, des ménages de deux et des familles monoparentales, elle reste consciente que d’autres alternatives doivent être trouvées en matière de tri et de gestion des déchets.

C’est en ce sens que la commune s’est portée candidate pour intégrer le projet-pilote de collectives sélectives porté par l’intercommunale Hygea. "Nous avons rencontré la direction et discuté de tout, qu’il s’agisse des retards trop fréquents dans les ramassages ou des problèmes de communication rencontrés", explique Daniel Olivier (PS), bourgmestre. "Nous avons également évoqué le projet de collectes sélectives, par lequel nous sommes évidemment intéressés."