Le projet vient d'être lancé.

Le message est aussi limpide que de l’eau de roche mais visiblement, il n’a pas encore été compris par tous. Sans pour autant tomber dans les généralités, les communes ont dû constater que les jeunes respectaient moins bien les consignes de sécurité imposées pour lutter contre la propagation du Covid-19. Redoubler d’efforts et d’inventivité pour que chacun prenne ses responsabilités est donc une nécessité.

Tous les citoyens sont cependant visés par l’action "Je suis Saint-Ghislainois, je reste chez moi !", lancée tout récemment. "La première phase du projet consistait à partager un visuel pour les photos de profil et de couverture pour les réseaux sociaux", explique Aurélie Delvallée, chargée de communication pour la commune de Saint-Ghislain.

"Nous venons de lancer la deuxième phase, qui consiste à inviter les citoyens à se filmer en intégrant le slogan. C’est une action qui permet d’une part de renforcer le sentiment d’appartenance à la commune tout en diffusant un message sérieux de façon plus ludique. Chacun peut y participer : les jeunes, les personnes plus âgées, les familles,… Et le message peut être mis en scène, chanté, etc." Bref, la créativité sera la seule limite des participants.

Une fois les vidéos compilées, un montage sera effectué et diffusé sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, plus populaires auprès de la tranche d’âge cible. "Il faut adapter les moyens de communication en fonction des publics pour qu’un maximum de personnes soient touchées", confirme le bourgmestre, Daniel Olivier (PS). La vidéo sera aussi postée sur le réseau Fluicity.

Les vidéos (entre 10 et 20 secondes au maximum) peuvent être transmises jusqu’au vendredi 17 avril à la commune, via la page Facebook officielle.