2021 débutera sous le signe de la nouveauté dans la Cité de l’Ourse. Pour la première fois en effet, les services communaux de Saint-Ghislain procéderont à la collecte des sapins de Noël à domicile. Si toute l’entité est concernée, les habitants du centre-ville profiteront, eux, d’une opération plus originale : le ramassage ne s’effectuera pas à l’aide de véhicules mais bien au moyen d’une hippomobile grâce au partenariat noué avec la province de Hainaut.

Pour être ramassés, les sapins devront être déposés devant l’habitation, au plus tard à 7h30 le jour de la collecte. À savoir le lundi 11 janvier pour Hautrage et Tertre, le mardi 12 janvier pour Neufmaison, Sirault et Villerot et le mercredi 13 janvier à Saint-Ghislain, Baudour et Douvrain. Seuls les sapins naturels débarrassés de toute décoration et des supports (seau, pot, croisillon en bois,…) pourront être repris.