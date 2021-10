Des fumées noires et épaisses étaient visibles à plusieurs kilomètres et ont suscité l’inquiétude de plusieurs riverains et automobilistes qui circulaient dans la Cité de l’Ourse, ce lundi en fin d’après-midi. Quelques minutes avant 17 heures, les pompiers étaient en effet appelés afin d’intervenir à la suite de dégagements de fumées.

Une fois sur place, les hommes du feu ont découvert que celles-ci étaient liées à un feu de déchets notamment composé de pneus. D’où l’épaisse fumée noire. Quelques minutes auront suffi aux pompiers pour maitriser le brasier. Vers 17h20, ceux-ci étaient déjà de retour en caserne.