Les cours accueillent généralement entre 10 et 15 participants.

Les premiers ateliers avaient rencontré un véritable succès. Si bien que la ville de Saint-Ghislain, a décidé de remettre le couvert et de proposer une nouvelle fois une formation self-défense à destination des ainés. Les cours viennent de reprendre : la prochaine séance sera organisée le 16 février entre 14h15 et 16h15. Les prochaines dates sont déjà fixées, il s’agit des 19 et 26 avril, 13 et 27 septembre et finalement les 11 et 25 octobre.

Les objectifs sont multiples : optimiser la sécurité des ainés face aux agressions, leur apprendre à se défendre contre tout type d’agression, développer certains réflexes face à diverses situations, par exemple une agression de rue, un car-jacking ou encore un vol à la ruse. "L’objectif, c’est vraiment que les personnes âgées se sentent plus en sécurité et soient en mesure de réagir en cas d’agression", confirme-t-on du côté de la ville de Saint-Ghislain.

Concrètement, lors de ces formations, les participants sont mis en situation. "Le conseil consultatif des ainés étaient à l’initiative. Nous avons eu de nombreuses sollicitations, soit de participants de l’an dernier, soit de personnes qui n’avaient pas pu y prendre part justement, pour voir si nous reproposerions la formation en 2020. Les retours sont très positifs, elle permet réellement aux participants de se sentir plus sereins, en plus de briser un éventuel isolement."

Les cours sont dispensés au sein de la salle de gymnastique de Douvrain, à Baudour. Il faut idéalement être en mesure de suivre l’ensemble de la formation. Infos et réservations via le 065/76 19 70.