Saint-Ghislain revit. Après une période compliquée, la Cité de l’Ourse a vu débarquer dans sa rue commerçante de nombreux jeunes entrepreneurs prêts à se retrousser les manches pour s’implanter et, notamment, ravir les papilles des badauds. Plusieurs ouvertures sont encore annoncées d’ici la fin de l’année mais ne suffiront pas à faire totalement disparaitre du paysage les bâtiments inoccupés ou abandonnés du centre-ville.

Qu’à cela ne tienne, du côté de l’association des commerçants saint-ghislainois, on a décidé d’embellir la rue Grande. "En juillet dernier, nous avons lancé un concours sur notre page Instagram afin de solliciter l’aide de graphistes et d’artistes", explique Lory Goavec, future ex-présidente de l’association. "Nous n’avions pas nécessairement donné de lignes directrices, nous souhaitions que les participants puissent laisser libre court à leur inspiration autour du thème: Saint-Ghislain, the place to be."

In fine, ce sont trois projets aboutis qui ont été réceptionnés. "Le jury se composait de trois membres de l’association des commerçants et de trois membres du syndicat d’initiative, qui nous apporte son soutien dans cette opération. Il n’y a pas eu de longs débats, la décision a été unanime. Nous avons salué le travail de Roman Bournonville, un jeune graphiste de 22 ans fraichement diplômé de la haute école Condorcet et originaire d’Élouges."

© D.R.



Ce dernier a participé au concours pour s’exprimer et "tenter de représenter au mieux la ville dans laquelle il a effectué son bachelier." Le pari a visiblement été gagné. "J’avais confiance en mon projet mais je n’attendais pas forcément à une victoire, encore moins à l’unanimité. Mais j’en suis fier. Le fait d’être visible et de redonner de la couleur au centre-ville me rend heureux." Le jeune homme poursuit désormais un master en communication visuelle et graphique aux Beaux-Arts de Tournai.

Son œuvre sera quant à elle visible par le plus grand nombre, puisqu’elle a été imprimée sur une bâche de 2,5 mètres sur 5. Cette dernière sera accrochée dans les prochains jours. "L’idée, c’était de proposer quelque chose qui soit assez instagramable", souligne Lory Goavec. "C’est un chancre de plus qui sera décoré grâce à ce projet. C’est l’une des missions de l’association en attendant un règlement communal dissuasif pour que ces bâtiments abandonnés soit remis sur le marché de la vente ou de la location."



L’appel est donc lancé aux autorités communales.