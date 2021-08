Et de sept. Le rendez-vous est fixé au 4 septembre prochain, entre 14h30 et 17 heures au sein du parc communal de Baudour. La septième édition de la journée découverte sportive sera en effet une nouvelle fois proposée par l’administration communale de Saint-Ghislain. Plusieurs clubs de l’entité ont d’ores et déjà répondu à l’invitation, impatients de faire découvrir leur discipline au plus grand nombre et, pourquoi pas, susciter de nouvelles passions.

Une compétition pour enfants sera proposée tandis que tout au long de l’après-midi, des démonstrations et des initiations seront organisées. L’occasion pour les participants de découvrir des sports auxquels ils n’auraient peut-être même pas pensé. C’est peu dire que le choix sera vaste, puisque plus d’une vingtaine de sports seront représentés.

Citons, dans les sports de combat, l’aïkido, le karaté, le taekwendo, le taï ki ken, le kickboxing ou encore la boxe. Mais ils ne seront pas les seuls à attirer le regard puisque la danse et le break dance, le basket, le badminton, le volley-ball, la natation, le football, le rugby, l’athlétisme, l’équitation, les échecs, le golf, le tennis et le tennis de table, le fitness, la gymnastique, le jogging et la pétanque seront également présentés.

Plusieurs lots seront mis en jeu. L’entrée est totalement gratuite.