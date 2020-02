Ils ont dérobé une boite contenant des médicaments et de l'argent.

Le processus est bien connu : se présenter au domicile d’une personne âgée, gagner sa confiance grâce au port de l’uniforme ou encore à la présentation d’un faux badge et prétexter une excuse pour se faire inviter à rentrer. Malgré les appels à la vigilance, certaines personnes se laissent encore piéger. C’est le cas d’une nonagénaire de la rue Zéphirin Caron, à Saint-Ghislain.

La malheureuse victime a été victime de faux policiers qui se sont présentés à son domicile ce jeudi après-midi. Souffrant de problème de vue et habituée aux nombreuses visites à son domicile (infirmières, auxiliaires de vie, médecins,…), la victime ne s’est pas méfiée et a laissé entrer les individus.

Les deux hommes, peu scrupuleux, ont dérobé une boite contenant de nombreux médicaments et de l’argent. La police invite la population, et plus particulièrement encore les personnes âgées, à la plus grande prudence face à d’éventuels démarcheurs, « policiers », agents des eaux qui se présenteraient aux habitations.