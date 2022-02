Avec un pouvoir d’achat en baisse et des coûts énergétiques qui explosent, bon nombre de ménages peinent à boucler leur fin de mois. Conséquence, les sollicitations d’aide explosent, y compris sur les réseaux sociaux. Face à ce constat, un couple habitant à Hautrage a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice en fondant une nouvelle ASBL, baptisée Les Anges de la Musique. Cette dernière interviendra dans la région du Borinage.

L’association existe officiellement depuis le mois d’octobre dernier mais va seulement débuter ses activités. "On souhaiterait apporter notre aide aux personnes et aux familles dans le besoin en distribuant des colis alimentaires et en leur proposant des denrées de première nécessité", expliquent Jean-Christophe Lassoie et son épouse, Sylvia Eteve. "On sait qu’on va d’abord devoir se faire connaître pour pouvoir intervenir sur le terrain."