Le couperet est tombé vendredi. Pour une période d’au moins un mois, les restaurants ont dû fermer une nouvelle fois leurs portes. Comme en mars dernier, le soutien aux restaurateurs s’organise sous différentes formes. Du côté de Saint-Ghislain, une plateforme "sauvons l’horeca" vient d’être créée.

"Nous avons pris connaissance de la mesure vendredi soir, comme tout le monde, et nous nous sommes immédiatement mis au travail afin de venir en aide au secteur", explique Vincent Grimaldi, à l’initiative aux côtés de deux confrères actifs dans le milieu de la communication, Julien et Alistair.

La plateforme, désormais accessible, permet de générer des QR code pour rendre accessible une carte adaptée au service take away et aux restaurateurs d’être mis en contact avec des livreurs prêts à assurer les livraisons. "Nous sommes conscients que la situation n’est pas simple et que les gérants ont énormément de choses auxquelles penser."

Dans pareil cas, la communication n’est pas toujours la priorité. "Nous nous proposons de mettre nos connaissances et notre expérience à leur disposition. Nous pouvons par exemple retravailler des messages dédiés aux réseaux sociaux d’une façon plus professionnelle, adapter un logo, fournir des conseils…"

Le tout totalement gratuitement. "L’idée, c’est vraiment d’apporter notre pierre à l’édifice. Nous n’en retirons absolument rien. La plateforme est extrêmement récente, nous allons seulement commencer à la promouvoir mais les premiers retours autour de l’initiative sont déjà très positifs."

En une trentaine d’heures, pratiquement 200 personnes ont déjà rejoint le groupe Facebook associé, "sauvons l’horeca." Preuve que le secteur est dans l’attente de solutions afin de maintenir la tête hors de l’eau malgré des mesures de fermeture toujours incomprises par beaucoup.