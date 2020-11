Le dossier fait polémique depuis pratiquement 15 ans et a déjà retenu l’attention de différents tribunaux, y compris celle du Conseil d’État. Force est pourtant de constater que le combat des riverains du quartier de la rue des Canadiens, à Saint-Ghislain, n’est pas terminé. Afin de développer la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) qui s’étend autour des anciens Ateliers Bailly, la majorité PS-MR&Citoyens vient en effet de voter un plan d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Coincée entre la rue des Canadiens et les voies ferrées de la gare de Saint-Ghislain, cette ZACC devrait accueillir de l’habitat. "Nous avons multiplié les démarches juridiques pour que cela ne puisse pas se faire, nous avons formé un groupe de riverains afin de nous opposer à ces projets de construction sur un terrain privé et enclavé, situé à l’arrière de nos habitations", témoigne une riveraine.

"Toutes nos démarches ont jusqu’ici été couronnées de succès. Mais le vent semble tourner, puisque la majorité vient de voter l’expropriation d’une partie du terrain concerné afin de permettre un accès au terrain privé enclavé. Nous ne pouvons que nous interroger sur les intérêts réels de la ville dans ce dossier. Elle le pousse de façon tout à fait déraisonnable, envers et contre tout… Au bénéfice d’un investisseur privé."

Les nouvelles voiries qui accompagneront le développement de la ZACC provoqueront inévitablement une augmentation du charroi existant, déjà saturant, tandis que les patients à mobilité réduite se rendant chez leur médecin traitant, à la rue des Canadiens, se trouveront privés du parking aménagé à deux pas de la porte du cabinet. "Nous cagnottons depuis des années, nous sommes déjà à plus de 1000 euros de frais juridique par riverain, et ce n’est visiblement pas terminé... Alors que la ville paie ses procédures au frais du contribuable."

Les riverains se soutiennent depuis longtemps et semblent déterminés à rester soudés. Mais la décision du dernier conseil communal leur laisse un goût amer. Le groupe d’opposition, Osons!, est lui aussi monté au créneau, arguant qu’une expropriation était un acte radical, que le dossier était mal ficelé, que la cause d’utilité publique était infondée et que la faisabilité du projet n’était pas assurée, notamment pour cause de possibles problèmes d’égouttage.

Des arguments qui n’ont pas poussé la majorité à faire marche arrière, puisque le collège a persisté et signé. "L’expropriation est valable pour une durée indéterminée, au contraire du permis d’urbanisme qui a une validité de cinq ans. Compte tenu des procédures qui pourraient encore être engagées et qui pourraient aller au-delà de cinq ans, il nous fallait d’abord poser cet acte d’expropriation", a justifié l’échevin de l’urbanisme, Rudy Bureau (PS).

Quant à la cause d’utilité publique, difficile de la justifier alors que le projet est porté par un promoteur et que la SNCB aura à gérer sa propre parcelle – si tant est que cette dernière s’implique davantage dans le projet. À ce jour, l’échevin n’a entrepris aucun contact avec le propriétaire de la parcelle visée par l’expropriation. Dire que la concertation est au cœur de ce dossier serait donc probablement aussi gênant que mensonger...