Le décompte est désormais lancé. Ce 24 avril, soit dans 10 jours, le départ de la quatrième édition de l’AmiJogg’Run sera donné dans la Cité de l’Ourse. Organisé par les Amis joggeurs de Saint-Ghislain, l’événement s’est rapidement imposé dans le paysage sportif grâce aux trois épreuves proposées – deux joggings de six et 11 kilomètres et une marche de 10 kilomètres – et son ambiance avant tout conviviale. La recette du succès est donc connue des organisateurs.

Pour autant, ceux-ci n’ont pas souhaité se reposer sur leurs lauriers et ont décidé d’innover, en cette année 2022. "Malgré le succès croissant de l’événement depuis sa création, nous allons apporter quelques changements", confirme Fabrice Sanna, coordinateur. "Le site de départ et d’arrivée déménage par exemple de la salle omnisport d’Hautrage à celle de Sirault. Ce qui offrira certains avantages."