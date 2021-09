La réflexion autour de la nécessité de protéger les espaces verts et de s’opposer à la politique du béton à tout va se poursuit concrètement, à Saint-Ghislain. Le 30 septembre prochain, les citoyens seront invités à prendre part à une soirée citoyenne dont les échanges tourneront autour d’une question majeure : comment équilibrer développement économique et protection de l’environnement ?

L’initiative est portée par Guillaume Sanna, lui-même citoyen engagé. En mars dernier, il avait ainsi proposé que la ville de Saint-Ghislain utilise l’enveloppe de 3,8 millions d’euros du plan Marshall pour racheter une zone forestière de 17 hectares, située à Tertre et mise en vente. Un projet qui n’est pas à l’ordre du jour, du côté communal, mais qui a poussé certains citoyens à réclamer une politique davantage tournée vers le respect de la biodiversité.

La rencontre sera organisée au sein de la maison de la citoyenneté, à Baudour, entre 19 heures et 21 heures. "Ce sera l’occasion de présenter les résultats du sondage "comment la ville de Saint-Ghislain devrait utiliser les 3,8 millions d’euros de la Région wallonne pour améliorer l’équilibre entre développement économique et protection de l’environnement", confirme Guillaume Sanna. "Mais aussi de les prioriser ensemble, de partager des idées que je m’engage à faire remonter au niveau communal."

Quelques idées avaient déjà été formulés dans le cadre du sondage lancé sur les réseaux sociaux: citons développer la mobilité douce, distribuer des chèques-repas pour des achats de produits locaux dans fermes, magasins de proximité boiser les terrains entre les zonings industriels et les résidences, acheter des terrains verts/boisés afin d’améliorer la biodiversité, réhabiliter les sentiers communaux, faire des appels à projets pour l’amélioration de la biodiversité, aider les artistes de la commune à exposer dans les différents villages de Saint-Ghislain et rénover les bâtiments communaux anciens et donc énergivores.

Persuadé qu’il y a plus d’idées dans plusieurs têtes que dans une, Guillaume Sanna mise sur la participation citoyenne et souhaite poursuivre "dans une démarche positive et constructive." Pour appuyer les propos qui seront tenus, deux intervenants viendront apporter leur propre expertise. Anthony Maquestiau viendra ainsi répondre à la question "comment améliorer la biodiversité dans un petit espace, dans un jardin?" tandis qu’Alicia Rossi, gérante du magasin siraultois Le Noir Bonnet, expliquera sa démarche vers le circuit court et local, ses avantages et inconvénients.