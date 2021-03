La crise s’installe durablement et chaque pas en avant semble nécessiter deux pas en arrière. Pour les communes, proposer des aides supplémentaires aux commerces et aux petites et moyennes entreprises est donc indispensable en vue de soutenir le tissu économique local. C’est en ce sens, et à la suite d’une circulaire de la Région wallonne que le conseil communal de Saint-Ghislain vient de décider d’accorder une exonération fiscale pour une série de taxes.

Sont donc concernées, la taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour les commerces, hôtels, restaurants, grandes surfaces et maison de repos, la taxe de séjour, la taxe sur les agences de paris, la taxe sur les terrains de golf, la taxe sur les panneaux directionnels, la taxe sur les commerces de nuit, la taxe sur les friteries et la taxe sur les taxis. Mais également la redevance sur l’occupation permanente du domaine public et la redevance sur l’occupation du domaine public pour les commerces ambulants.

Le Conseil communal a en outre décidé d'exonérer en 2021 la taxe sur la force motrice les commerces dont la production annuelle est inférieure à 75 KW. Une exonération des 10 premiers KW est déjà accordée pour toutes les entreprises du territoire. En augmentant le taux à 75 KW, la Ville de Saint-Ghislain souhaite toucher les plus petits commerces de l’entité. "Ce nouveau soutien financier s’ajoute aux mesures prises précédemment pour aider ses commerçants et ses entreprises face à la crise sanitaire, dans une perspective de relance économique", souligne la ville.

Pour rappel, différentes aides ont déjà été proposées aux commerçants, aux indépendants, aux associations actives sur le territoire de la Cité de l’Ourse. Une prime unique de 4.000 euros a été octroyée aux commerces hors secteur Horeca qui ont été fermés durant la crise. Une prime unique de de 6.000 euros a été octroyée aux cafés et restaurants fermés durant la crise. Enfin, une prime unique de 150 euros a été octroyée aux associations sociales, culturelles et sportives sur base d'un rapport de leurs activités annulées durant la crise sanitaire.