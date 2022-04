C’est un moment important pour les Saint-Ghislainois comme pour les autorités locales. Depuis le 19 avril dernier et jusqu’au 8 mai prochain, les citoyens sont invités à prendre la parole et à participer à l’enquête de satisfaction lancée par la ville. Un questionnaire en ligne dont l’accès est exclusivement réservé aux habitants leur permet de se prononcer sur une série de thématique. Les résultats seront quant à eux communiqués dès la fin de l’été, par le biais du magazine communal et du site internet.

"C’est une grande enquête que l’on mène à la mi-mandature dans l’objectif de prendre le pouls et de voir si nous devons revoir notre trajectoire", explique le bourgmestre, Daniel Olivier (PS). "C’est le moment idéal pour se poser des questions, s’assurer que l’on a pris la bonne direction et prendre conscience de certains points sur lesquels la population souhaite attirer notre attention. C’est par ailleurs une initiative qui s’inscrit dans un contexte plus général de démarche-qualité."

Les citoyens seront notamment invités à donner leur avis sur des questions plus générales. "On y parle sécurité, offre d’enseignement, voiries et infrastructures sportives, initiatives pour les personnes âgées ou porteuses de handicap, propreté et mobilité, commerce, ou encore événements. On sonde également la population sur leur appréciation des services communaux, qu’il s’agisse de l’accueil, des horaires d’ouverture, du stationnement,… On balaie vraiment toute sorte de sujet."

Le deuxième gros chapitre dudit questionnaire se concentre davantage sur l’implication citoyenne, l’enseignement et les activités proposées sur le territoire communal. "Le questionnaire évoque également la dynamique économique, commerciale et touristique, le cadre de vie en allant de la propreté à la gestion des déchets en passant par l’entretien des cimetières." Un focus est par ailleurs mis sur la mobilité.

"Les réponses sont anonymes mais on cherche malgré tout à établir le profil des répondants : s’agit-il d’hommes ou de femmes, dans quelle tranche d’âge se situent-ils, où habitent-ils et depuis combien de temps ? Toutes ces données seront croisées afin de nous permettre de voir où les efforts restent à fournir." Les résultats seront passés au peigne fin par une firme extérieure, spécialisée dans la réalisation et l’analyse d’enquêtes.