L’an dernier, la crise sanitaire avait eu raison de l’événement. Cette année, il sera différent mais il est bel et bien maintenu : le Grand Saint et le Père Fouettard sillonneront les rues de Sirault, Villerot et Croix Caillau le 20 novembre prochain. Les enfants seront invités à les rencontrer aux nombreux points d’arrêt prévus. Le départ sera donné dès 9h30 depuis la Grand’Place de Sirault. Vers 10 heures, un arrêt est prévu dans la cité de Villerot. Le dernier arrêt est prévu au niveau du parking du Noir Bonnet.

"Ce sera notre 27e édition, permis grâce à l’association des commerçants des commerçants de Sirault, Villerot et Croix Caillau", explique Rudy Bureau, président de cette dernière (et par ailleurs échevin à Saint-Ghislain). "Leur cotisation annuelle nous permet d’acheter un cadeau à destination des enfants de l’entité ou qui y sont scolarisés. En temps normal, ils sont distribués en salle, le soir même du parcours dans les rues. Cette année, les choses seront un peu différentes."

© D.R.



Et pour cause : la situation sanitaire impose la prudence et ne permet pas d’envisager un rassemblement en salle. "La salle ne nous parait pas être une bonne idée car nous accueillons en général près de 450 enfants. Nous ne voulons pas devoir imposer le CST et ainsi risquer des discriminations entre vaccinés et non-vaccinés. Il n’y aura donc pas de distribution de cadeaux mais des paquets de spéculos seront distribués directement dans la rue."

Que les enfants sages et leurs parents se rassurent, les arrêts seront fréquents. "Il ne sera pas possible de profiter du petit train qui suit la calèche de Saint-Nicolas mais quelques animations seront prévues. Nous distribuerons par ailleurs un flyer reprenant la liste de tous les commerçants impliqués afin que ceux-ci profitent d’une petite action de visibilité. Nous sommes heureux de pouvoir maintenir l’événement, même s’il sera différent."

Il sera demandé aux citoyens d’être compréhensifs et vigilants et donc de respecter les gestes barrières, même si tout se déroulera en extérieur. "On reste dans un esprit de fête mais on s’imposera d’être un peu plus prudent", conclut Rudy Bureau. On notera que cette année, les commerçants n’ont pas payé leur cotisation. C’est donc grâce aux fonds de caisse existants que la distribution de spéculos peut être organisée.