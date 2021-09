La page covid n'est pas encore tournée, mais l'histoire est différente désormais. Pour preuve, les Framerisois ont pu faire la fête sur la place de la Cité des Écureuils tout le week-end.

Après une séance de cinéma en plein air vendredi soir, la musique était à l'honneur samedi avec trois concerts gratuits sur la Grand-Place. Finaliste de The Voice Belgique, Sonita a ouvert le bal avant de passer le relais à Blanche. Son tube City Lights, hissé à la quatrième place de l'Eurovision en 2017, n'a pas manqué d'envoûter le public.

La Grand-Place de Frameries n'était peut-être pas noire de monde samedi soir, mais l'ambiance était particulièrement chaleureuse. Il y avait la douceur de l'été indien. Et surtout, le plaisir partagé des retrouvailles entre les artistes et leur public. Saule a ainsi clôturé les festivités avec beaucoup d'enthousiasme. Son cinquième album Dare-Dare sous le bras, le chanteur a dévoilé des titres inédits et balancé ses incontournables comme Dusty Men. Il a également fêté son anniversaire sur scène, et en bonne compagnie. Cali était de la partie pour leur nouveau duo, Avant qu'il ne soit trop tard. Avec son oncle framerisois qui lui a donné le goût de la chanson, Saule a également livré une reprise-surprise d'Adriano Celentano!

Les festivités se poursuivent ce dimanche au parc communal où de nombreuses activités sont proposées aux familles. Au programme notamment, un mur d'escalade, une randonnée vélo, des ateliers de sculpture de ballons ou encore des lectures de conte. La nouvelle mascotte de la ville, Frami, sera également présentée au public.