Les nouvelles ne sont certainement pas celles qui étaient attendues. À la faveur d’une question de la députée-bourgmestre Jacqueline Galant, la ministre en charge de la sécurité routière, Valérie De Bue (MR), a refait le point sur la sécurisation du carrefour du cheval blanc, situé sur l’entité de Quévy. À la suite de deux accidents mortels, un radar avait été placé en cet endroit tandis que l’installation d’un feu tricolore était étudiée.

La commission provinciale de la sécurité routière avait convenu que des mesures de trafic seraient réalisées et que sur cette base, une étude d’incidence examinerait cette possibilité. Mais la crise sanitaire est venue chambouler les choses et les comptages prévus au printemps 2020 n’ont pu être réalisées. Aujourd’hui, Jacqueline Galant souhaite savoir si l’étude d’incidence a pu être établie, quelles en sont les conclusions et si l’installation d’un feu tricolore est toujours d’actualité.

On apprend ainsi par la ministre que les deux accidents mortels, qui se sont produits en à peine un an à proximité dudit carrefour, relèvent davantage d’un malheureux concours d’événements. "Les statistiques d'accidents conduisent à ne pas considérer le carrefour et ses abords comme une zone particulièrement à risque" souligne Valérie De Bue. "En effet, la fréquence d'accidents à ce carrefour est inférieure à la moyenne régionale. L'analyse des données d'accidents nous amène également à considérer le comportement des usagers comme l'origine principale de l'insécurité."

Et de poursuivre : "Par ailleurs, une série d'éléments relèvent plus de l'ordre public que de la sécurité routière : stationnement anarchique, écran lumineux et pollution visuelle, usage inapproprié de la voie publique … Ces éléments sont liés de près ou de loin à la discothèque située au carrefour. En guise de conclusion à la CPSR, il fut convenu de réviser l'éclairage et la signalisation, d'intensifier les contrôles routiers et d'effectuer des mesures de trafic durant une période représentative en vue d'évaluer la pertinence et l'opportunité d'une adaptation du carrefour à plus long terme."

D’où l’installation du radar permanent en juin 2020. "Vu les mesures Covid, le trafic routier ne pouvait être considéré comme représentatif d’un trafic normal. Ces contraintes prenant fin, les mesures de trafic peuvent être planifiées en vue de la rédaction du document préparatoire à une nouvelle CPSR. La durée pour la réalisation de ces mesures et la rédaction du document préparatoire peut être évaluée à 3 mois."

Une fois les mesures et la rédaction du document préparatoire réalisé, une réunion CPSR sera à nouveau programmée afin d'évaluer la pertinence et l'opportunité d'une adaptation du carrefour et d’analyser les diverses possibilités envisageables. "L’installation de feux tricolores est une option parmi d'autres", précise encore la ministre, qui rappelle que les choix opérés en CPSR seront le fruit d’un consensus entre toutes les parties prenantes, à savoir les autorités locales, la zone de police, les divers services de l'administration régionale ou encore le TEC.