Composé des élus locaux, de membres de la zone de police et de citoyens représentant les six villages de l’entité, l’observatoire de la sécurité routière avait vu le jour à Jurbise en fin d’année dernière. Objectif, offrir un lieu de débats et de suggestions autour d’une problématique qui concerne tout le monde. Il y a quelques jours, les membres se sont réunis pour la seconde fois afin d’aborder différents dossiers plus ou moins sensibles.

De manière générale, les nouvelles sont plutôt bonnes. "Au niveau de la chaussée Brunehault notamment, les choses avancent. Nous avons installé des panneaux 50km/h et en concertation avec Mons et Soignies, le tonnage des camions a été limité. Nous avions également sollicité, via la zone de police, l’installation d’un radar tronçon et notre demande a été validé par la Région wallonne", explique la bourgmestre, Jacqueline Galant (LB).