C’est une disparition que les autorités jugent comme étant inquiétante. Serge Longfils, un homme âgé de 49 ans, n’a plus donné signe de vie depuis ce lundi 26 octobre, où il a été aperçu, selon les autorités pour la dernière fois, à la rue Saint-Antoine à Boussu, alors qu’il se dirigeait à pied vers le sentier du Croquet, aux alentours de 12h20.

Cependant, des commentaires postés sur la page Facebook de la zone de police boraine, en réponse à cet avis de recherche, précisent que Serge Longfils aurait également été vu vers 13h au supermarché Carrefour Market de Boussu-Bois (situé à proximité de la Rue Saint-Antoine).

Serge Longfils mesure 1m75 et est de corpulence moyenne. Il a les cheveux noirs coupés court et porte une barbe, ainsi que des boucles aux deux oreilles. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un pantalon en jeans clair délavé, d'une veste en cuir noir par-dessus une veste en jeans d'où sortait une capuche grise. Il portait également des bottines montantes beiges et était en possession d'un sac à dos vert. Si vous avez vu Serge LONGFILS ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.