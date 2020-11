Cela fait désormais six longs mois que Shanon Willocq attend le retour de ses deux chiens, Djaïko et Sam. Les deux bergers malinois ont disparu le 1er avril dernier du côté d’Elouges. Si la jeune propriétaire avait d’abord envisagé la piste de la fugue, elle est désormais convaincue que ses deux compagnons ont été volés directement dans l’enceinte de son jardin.

Plusieurs éléments laissent en effet supposer l’intervention d’un tiers. "Il commençait à faire bon, ils sont donc restés dehors pour la nuit", explique Shanon Willocq. "Vers deux heures du matin, je les ai entendus aboyer mais cela ne m’a pas semblé inhabituel, ils aboient dès qu’ils aperçoivent un chat, un oiseau,…"

Le lendemain, les deux chiens avaient quitté le jardin. "Ils fuguent souvent. Nous avons immédiatement lancé une alerte, persuadés que quelqu’un nous contacterait très rapidement. Mais cela n’a pas été le cas. Plusieurs jours sont passés sans que personne ne les ait vus. Nous avons revérifié l’état des clôtures du jardin et nous nous sommes aperçus qu’au niveau d’un endroit moins accessible, la clôture avait été sectionnée, tout comme le fil barbelé."

Les médaillons reprenant les noms et le numéro de téléphone ont également été retrouvés. Une plainte a évidemment été déposée auprès de la police. Mais à ce jour, les deux malinois restent introuvables. "Nous ne baissons pas les bras, nous restons convaincus que nous allons finir par les retrouver. Mais c’est moralement très difficile. Nous ne savons pas ce qu’ils sont devenus, s’ils sont vivants ou non… S’ils sont morts, il faudrait encaisser le choc mais nous pourrions faire notre deuil. Ne pas savoir, c’est horrible."

Régulièrement, la jeune douroise publie son annonce sur les réseaux sociaux dans l’espoir d’obtenir une piste de recherche. "C’est une erreur de notre part, mais nos chiens ne sont pas castrés. Ont-ils été volés pour des reproductions en chaine ? C’est ce que nous redoutons… On se dit qu’ils peuvent être partout, en Belgique, en France, aux Pays-Bas ou ailleurs. Mais nous ne pouvons pas baisser les bras avoir de savoir ce qu’il leur est arrivé."

À la suite de la diffusion de son annonce, la jeune femme a été contactée par un citoyen qui a partagé son histoire. Volée pour servir à la production, sa chienne – heureusement stérilisée – a été retrouvée près de 14 mois plus tard à 45 kilomètres de chez lui. Elle a finalement pu lui être restituée. "C’est le genre d’histoire qui fait chaud au cœur et qui nous conforte dans l’idée de garder espoir", conclut la propriétaire de Djaïko et Sam.